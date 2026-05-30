Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın kampına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bakan Bak, bayramlaşarak takıma moral verdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bak, millî takıma olan inancını güçlü ifadelerle dile getirdi. Bak, Türkiye’nin turnuvada da gurur duyacağı bir performans sergileyeceğine inandığını belirtti.

Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımızın kampını ziyaret ederek teknik heyetimiz ve Bizim Çocuklar ile bayramlaştık. Bugüne kadar olduğu gibi Dünya Kupası’nda da bizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyor, başarılar diliyorum. Her daim yanınızdayız!" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hem teknik ekip hem de oyuncular için moral kaynağı oldu.