Bundan tam 85 yıl önce bugün, II. Dünya Savaşı’nın kaderini tayin eden en görkemli, en dramatik ve en amansız deniz muharebelerinden biri Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde son buldu.

Nazi Almanyası’nın denizlerdeki mutlak hakimiyet sembolü, dönemin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi olan Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması’nın (Royal Navy) adeta tüm gücüyle üstüne çökmesi sonucu okyanusun karanlık sularına gömüldü.

İngilizlerin gururu HMS Hood’u tek bir atışla havaya uçuran o devasa namlulardan, eski model bir çift kanatlı uçağın bıraktığı kader belirleyici torpidoya ve Hitler'in deniz stratejisinin çöküşüne kadar; Bismarck’ın yapımından batışına uzanan o epik hikâyeyi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

DEMİRDEN BİR KABUS

I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanya, Versay Antlaşması gereği büyük savaş gemileri inşa edemiyordu. Ancak Adolf Hitler’in 1933’te iktidara gelmesiyle bu kurallar yırtılıp atıldı.

İsmini Almanya'nın kurucu şansölyesi Otto von Bismarck'tan alan gemi, 1936 yılında Hamburg'daki Blohm & Voss tersanesinde gizlilik içinde kızağa kondu. 14 Şubat 1939'da bizzat Hitler'in katıldığı görkemli bir törenle denize indirildi.

İLK VE SON GÖREV

Bismarck, amiral gemisi olarak seçildi ve yanına ağır kruvazör Prinz Eugen verilerek 18 Mayıs 1941'de Rheinübung (Ren Egzersizi) Operasyonu için denize açıldı. Amaç, radarlara yakalanmadan Atlantik’e sızmaktı. Ancak İngiliz istihbaratı geminin hareketini erkenden fark etti.

Danimarka Boğazı Muharebesi ve "Hood"un Sonu (24 Mayıs 1941)

İngilizler, Bismarck'ı durdurmak için donanmanın göz bebeği, batırılamaz denilen devasa kruvazör HMS Hood ve yeni zırhlı HMS Prince of Wales'i gönderdi.

İki dev güç Danimarka Boğazı’nda karşı karşıya geldi. Muharebenin henüz 6. dakikasında, Bismarck’ın beşinci salvosundan çıkan bir mermi, HMS Hood’un cephaneliğine isabet etti.

İngilizlerin gururu olan dev gemi, korkunç bir patlamayla ortadan ikiye ayrılarak sadece 3 dakika içinde 1.418 mürettebatıyla battı. Sadece 3 kişi sağ kurtulabildi. Bu olay İngiltere'de tam bir ulusal şok ve yas havası yarattı.

OKSYANUSTA AMANSIZ AV

HMS Hood’un batırılması üzerine İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Kraliyet Donanması’na tarihi ve kesin emrini verdi: "Sink the Bismarck!" (Bismarck'ı Batırın!) Atlantik’teki tüm İngiliz savaş gemileri, konvoy koruma görevlerini bırakarak Bismarck'ın peşine düştü.

Ölümcül Yaralar: Hood ile yapılan savaşta Bismarck da yara almıştı. Yakıt tankı delinmiş ve gemi arkasında okyanusta kilometrelerce uzanan bir petrol izi bırakmaya başlamıştı. Amiral Günther Lütjens, operasyonu iptal ederek tamirat için işgal altındaki Fransa’nın Brest limanına doğru kaçma kararı aldı.

BATIRILIŞ

Kaçamayacağını anlayan Amiral Lütjens, Berlin'e son mesajını gönderdi: "Gemi son mermisine kadar savaşacaktır. Yaşasın Führer!"

27 Mayıs sabahı İngiliz zırhlıları HMS King George V ve HMS Rodney, çaresizce dönen Bismarck’ı kuşattı. Yaklaşık iki saat süren acımasız yaylım ateşinde Bismarck’a yaklaşık 2.800 mermi yağdırıldı. Geminin üst yapısı tamamen hurdaya döndü, namluları sustu ancak dev çelik gövde bir türlü batmıyordu.

En sonunda, İngiliz kruvazörü HMS Dorsetshire'ın attığı torpidolar ve hayatta kalan Alman mürettebatın geminin İngilizlerin eline geçmemesi için kendi ambar kapaklarını patlatması (kendi kendini batırması) sonucu, Bismarck saat 10.39’da alabora olarak battı. 2.200 kişilik mürettebattan sadece 114 kişi sağ kurtulabildi.

AZ BİLİNENLER

"Batırılamaz Sam" (Unsinkable Sam): Bismarck'ın en sıra dışı maskotu, gemide yaşayan siyah-beyaz bir kediydi. Bismarck battıktan sonra İngiliz gemisi HMS Cossack tarafından denizden kurtarıldı ve İngilizler ona "Oscar" adını verdi. İlginç olan, bu kedi daha sonra batan HMS Cossack ve yine batan uçak gemisi HMS Ark Royal'den de sağ kurtulmayı başardı. Üç büyük gemi faciasından sağ çıkan kedi, ömrünün kalanını Belfast'ta bir "denizci emeklisi" olarak huzur içinde tamamladı.

Bismarck’ın 85 yıl önce Atlantik’in karanlığına gömülmesi, Nazi Almanyası’nın yüzey donanmasıyla savaşı kazanma rüyasının da sonu oldu. Hitler, bu büyük prestij kaybından sonra dev savaş gemilerine olan inancını tamamen kaybetti ve deniz stratejisini savaşın sonuna kadar tamamen U-Bot (denizaltı) savaşlarına kaydırdı.