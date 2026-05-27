Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha sağlıklı ve temiz bir ortamda geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, kent genelinde yoğun olarak kullanılan ibadethanelerde kapsamlı temizlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camisi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Ankara Cemevi ve Zincirli Camisi başta olmak üzere çok sayıda ibadethanede iç ve dış temizlik yapıldı. Halılar yıkandı, camlar silindi ve ortak kullanım alanları hijyenik hale getirildi.

Yaşlı Vatandaşların Evleri Bayrama Hazırlandı

ABB ekipleri, yalnız yaşayan ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanan 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde de detaylı temizlik çalışmaları yürüttü. Evlerde cam, perde, halı ve dolap temizliği yapılırken yaşam alanları bayram öncesi baştan sona temizlendi.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yaşlı vatandaşların bayrama daha temiz ve düzenli bir ortamda girmesi amaçlandı.

“606 İbadethanede Temizlik Gerçekleştirildi”

ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Serin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Serin, yılbaşından bu yana yüzlerce ibadethanede temizlik çalışması yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“İbadethane temizliklerimiz aralıksız devam ediyor. 1 Ocak ile 10 Mayıs tarihleri arasında cami, türbe ve cemevleri olmak üzere toplam 606 ibadethanede temizlik gerçekleştirdik. Çalışmalarımız halı temizliği, cam silme ve toz alma işlemlerini kapsıyor.”

Sosyal Destek Hizmetleri Sürüyor

Mustafa Serin, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarının da devam ettiğini ifade ederek, ev temizliği hizmetinin yanı sıra bakım-onarım, sağlık desteği, berber hizmeti, hasta bezi yardımı ve sıcak yemek desteği sunduklarını dile getirdi.