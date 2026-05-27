Genel Merkezde Bayramlaşma

Zafer Partisi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde genel merkezde bayramlaşma programı düzenleyecek.

Parti genel merkezini ziyaret edecek heyetler; Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Doğukan Özbay ve Yusuf Can Bahadıroğlu tarafından karşılanacak.

İki Ayrı Heyetle Siyasi Parti Ziyaretleri

Zafer Partisi, bayramlaşma kapsamında iki ayrı heyet halinde siyasi parti ziyaretleri gerçekleştirecek.

İlk heyet; Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’na ziyarette bulunacak.

Bu heyette Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba yer alacak.

İkinci Heyet Farklı Partileri Ziyaret Edecek

Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı İbrahim Kaan Erten, Genel İdare Kurulu Üyesi Eser Türkistanlı, Kurucular Kurulu Üyesi Nazım Kılıç ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ece Nur Aydın’dan oluşan ikinci heyet ise farklı siyasi partilere ziyarette bulunacak.

Bu heyetin ziyaret edeceği partiler arasında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Anavatan Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi ve Milli Yol Partisi yer alacak.

Bayramlaşma Trafiği Yoğun Olacak

Zafer Partisi’nin bayramlaşma programı kapsamında hem genel merkezde karşılamalar hem de siyasi parti ziyaretleriyle yoğun bir bayram diplomasisi yürütülecek.