İbadethanelerde Kapsamlı Temizlik Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Başkent genelindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayramı daha temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Başta Hacı Bayram-ı Veli Camisi, Ankara Cemevi, Zincirli Camisi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi olmak üzere yoğun kullanılan ibadethanelerde iç ve dış temizlik çalışmaları yapıldı.

60 Yaş Üstü Vatandaşların Evleri Temizlendi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal destek alan ve yalnız yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Camlardan dolaplara, halılardan perdelere kadar yapılan dip köşe temizliklerle vatandaşların bayrama temiz bir ortamda girmesi hedeflendi.

“606 İbadethanede Temizlik Yapıldı”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Serin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Serin, “İbadethane temizliklerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. 1 Ocak-10 Mayıs tarihleri arasında camiler, türbeler ve cemevleri olmak üzere toplam 606 adet ibadethane temizliği yapmış bulunmaktayız” dedi.

Temizlik çalışmalarının halı temizliği, cam silme ve toz alma işlemlerini kapsadığını belirten Serin, yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerinin de sürdüğünü ifade etti.

Başvurular Telefon Üzerinden Yapılıyor

Mustafa Serin, sosyal yardım kapsamında yaşlı bireylere ev temizliği, bakım-onarım, sağlık hizmeti, berber desteği, hasta bezi ve sıcak yemek desteği sunduklarını belirtti.

Temizlik hizmeti hakkında bilgi almak ve başvuru oluşturmak isteyen vatandaşların 0312 507 23 43 numaralı telefon üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşabileceği bildirildi.