Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik, kardeşlik ve ortak mücadele vurgusu öne çıktı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, bayramların sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geçmişin muhasebesinin yapıldığı ve geleceğe umutla bakıldığı özel dönemler olduğuna işaret etti. “Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, kardeşliğin “yıkılmaz bir köprü” olduğunu vurguladı. Bu bağın hiçbir koşulda zedelenemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir” dedi.

Mesajının sonunda umut vurgusunu yineleyen Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulunarak, “Bu bayram; eksilmeyecek kardeşliğimizin ve büyüyecek umudumuzun en güçlü işareti olsun” ifadeleriyle tüm vatandaşların bayramını kutladı.