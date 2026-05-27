Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen genç sulama kanalına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak sürüklenen genç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleriyle birlikte müdahale eden itfaiye personelinin yaptığı kalp masajıyla genç hayata döndürüldü. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.