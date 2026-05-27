Yargıtay’dan milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, evin normal kullanımına bağlı olarak zaman içinde oluşan boya, badana ve benzeri yıpranmaların “olağan eskime” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte, kiracının kasıtlı bir zarar vermemesi halinde taşınırken evi yeniden boyatmasının zorunlu olmadığı netlik kazandı.

Olağan yıpranma ev sahibinin sorumluluğunda

Kararda, günlük yaşamın doğal sonucu olarak oluşan duvar solmaları, küçük çizikler ve kullanım kaynaklı eskimelerin kiracıya yüklenemeyeceği vurgulandı. Böylece ev sahiplerinin, yalnızca rutin kullanım nedeniyle oluşan deformasyonlar için kiracıdan ek masraf talep etmesinin önüne geçilmiş oldu.

Uzun süredir kiracı ile ev sahipleri arasında en büyük sorunlardan biri olan “boya badana masrafı” konusunda Yargıtay’ın verdiği bu kararın, uygulamada yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.