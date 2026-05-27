Kavurma Herkes İçin Güvenli Değil

Kurban Bayramı sofralarının en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan kavurma, yanlış tüketildiğinde birçok sağlık sorununu tetikleyebiliyor.

Uzmanlara göre özellikle kalp-damar hastalıkları, tansiyon, diyabet ve mide rahatsızlıkları olan kişiler risk grubunda yer alıyor.

Kalp ve Damar Hastalarına Uyarı

Doymuş yağ açısından zengin olan kavurma, özellikle kuyruk yağı eklenerek hazırlanırsa kötü kolesterolü artırabiliyor.

Bu durum kalp ve damar hastalarında risk oluşturuyor.

Tansiyon ve Diyabet Hastaları Dikkatli Olmalı

Fazla tuz tüketimi hipertansiyon hastalarında tansiyon yükselmesine neden olurken; kavurma ile birlikte tüketilen pilav, ekmek ve tatlılar diyabet hastalarında kan şekerini hızla artırabiliyor.

Mide, Karaciğer ve Böbrek Hastalarına Risk

Yağlı kavurma tüketimi reflü, gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.

Karaciğer ve safra kesesi problemi olanlarda ağrı atakları görülebilirken, böbrek hastalarında ise fazla protein ve tuz tüketimi ek yük oluşturabiliyor.

Gut ve Sindirim Problemleri Olanlar İçin Uyarı

Kırmızı etin aşırı tüketimi ürik asit seviyesini yükselterek gut hastalarında eklem ağrılarını tetikleyebiliyor.

Ayrıca uzun süre açlıktan sonra fazla kavurma tüketimi sindirim sistemini zorlayabiliyor.

Sağlıklı Kavurma İçin 7 Öneri

Uzman Aylin Şaşmaz, sağlıklı tüketim için şu önerileri sıraladı:

Eti kendi yağıyla pişirin, ekstra yağ eklemeyin

Orta ateşte pişirme yapın

Eti en az 12-24 saat dinlendirdikten sonra tüketin

Yanında bol salata ve sebze tercih edin

Porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin

Pilav, ekmek ve tatlıyı aynı öğünde aşırı tüketmeyin

Gün içinde bol su için

Uzmanlar, kavurmanın tamamen yasaklanması gerektiğini değil, kişinin sağlık durumuna göre kontrollü ve dengeli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.