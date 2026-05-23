Bayram döneminde değişen beslenme alışkanlıkları, düzensiz uyku, yoğun ziyaret programları ve uzun yolculuklar kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle hipertansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ve damar hastalığı bulunan bireylerin bayram süresince daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Central Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, “Bayramı keyifle geçirmek isterken kalbinizi gereksiz yük altına sokmayın” uyarısında bulundu.



Bayram Sofralarında Porsiyon Kontrolü Şart

Bayram sofralarında kırmızı et, hamur işi, tatlı ve tuzlu yiyecek tüketimi ciddi şekilde artabiliyor. Aşırı yemek tüketimi ise kalp üzerinde ek yük oluşturuyor. Bir anda yüksek miktarda yemek yemek; tansiyon yükselmesine, çarpıntıya ve nefes darlığına neden olabiliyor. Özellikle kalp hastalarının ağır, yağlı ve tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durması gerekiyor.

Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, öğünlerin küçük porsiyonlar halinde tüketilmesini, kızartma yerine haşlama veya ızgara yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor.



Şeker ve Tuz Tüketimine Dikkat

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şerbetli tatlılar, çikolatalar ve işlenmiş gıdaların kontrolsüz tüketimi ciddi risk oluşturabiliyor. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Fazla tuz tüketimi tansiyonu yükseltirken, aşırı şeker tüketimi damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, tatlı tüketiminde küçük porsiyonların tercih edilmesini, mümkünse sütlü tatlılara yönelinmesini öneriyor.

Uzun Yolculuklar Kalbi Yorabiliyor

Bayram tatilinde şehirler arası seyahatlerin arttığını hatırlatan Central Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, uzun süre hareketsiz kalmanın dolaşım sistemi açısından risk oluşturduğunu belirtiyor; “Özellikle kalp-damar hastalığı geçmişi olan bireylerin uzun süre aynı pozisyonda oturmaması gerekiyor. Araç yolculuklarında iki saatte bir mola verilip kısa yürüyüş yapılmalı.”



İlaç Düzeni Bozulmamalı

Bayram telaşı nedeniyle ilaç saatlerinin aksatılması ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle kronik hastalığı bulunan kişilerin tedavi planına sadık kalması büyük önem taşıyor.





Sıcak Havada Su Tüketimi Hayati Önem Taşıyor

Özellikle yaz dönemine denk gelen bayramlarda sıvı kaybının kalp sağlığını doğrudan etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, günlük yeterli su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Susamayı beklemeden su içmek gerekiyor. Yetersiz sıvı tüketimi tansiyon dengesizliğine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir.”

Uzmanlar ayrıca çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguluyor.



Bu Belirtileri Hafife Almayın

• Göğüs ağrısı veya baskı hissi

• Nefes darlığı

• Çarpıntı

• Ani halsizlik

• Baş dönmesi

• Bayılma hissi



Sağlıklı Bir Bayram İçin 7 Öneri

1. Aşırı yemek tüketiminden kaçının

2. Tuzlu ve yağlı gıdaları sınırlayın

3. Tatlı tüketiminde ölçülü olun

4. Gün içinde yeterli su tüketin

5. İlaçlarınızı düzenli kullanın

6. Uzun süre hareketsiz kalmayın

7. Uyku düzeninizi koruyun