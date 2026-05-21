Hastaneden yapılan açıklamada yer alan değerlendirmelere göre, eksik dişler zamanla ağız içi fonksiyonları bozarak daha kapsamlı sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Tek Taraflı Çiğneme Alışkanlığı Çene Dengesini Bozabiliyor

Doç. Dr. Türksayar, eksik diş bulunan hastaların çoğunda farkında olmadan tek taraflı çiğneme alışkanlığı geliştiğini ifade etti. Çiğneme kuvvetinin ağız içinde dengeli dağılmasının önemine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Özellikle azı dişlerinin çiğneme kuvvetini taşıyan temel dişler olduğunu vurgulayan Türksayar, bu dişlerin eksikliğinde yükün diğer tarafa kaydığını, bunun da zamanla çene ekleminde zorlanma ve kas dengesizliğine neden olabileceğini söyledi.

Çene Ekleminde Ağrı ve Baş-Boyun Şikayetleri Görülebiliyor

Tek taraflı çiğneme alışkanlığının bazı hastalarda çene ekleminden ses gelmesi, çene ve yüz bölgesinde ağrı, ağız açmada kısıtlılık ile baş ve boyun ağrısı gibi şikayetlere yol açabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre çiğneme sistemi; dişler, kaslar ve çene ekleminin uyum içinde çalıştığı bir bütün olarak değerlendiriliyor.

Eksik Dişler Yüz Estetiğini de Etkiliyor

Eksik dişlerin uzun süre tedavi edilmemesinin yüz estetiğini de etkileyebileceğini belirten Türksayar, özellikle arka diş kayıplarında yanak ve dudak desteğinin azalabileceğini ifade etti.

Diş kayıplarına bağlı olarak zamanla dikey boyut kaybı oluşabileceğini söyleyen Türksayar, bu durumun yüzde daha yaşlı, çökmüş ve sarkmış bir görünüm oluşturabileceğini vurguladı.

Tedavi Edilmezse Diş Kaymaları ve Kapanış Bozuklukları Gelişebilir

Eksik dişlerin tedavi edilmemesi halinde komşu dişlerde kayma, karşı dişlerde uzama, çene kemiğinde hacim kaybı ve kapanış bozukluklarının görülebileceği belirtildi.

Uzmanlar, özellikle arka bölgelerdeki diş eksikliklerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak ağız sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade ediyor.

İmplant ve Protez Tedavileri Önemli

Doç. Dr. Türksayar, eksik dişlerin uygun protez, köprü veya implant tedavileri ile tamamlanmasının çiğneme konforu ve çene eklemi sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi.

Sürekli baş, boyun veya çene ağrısı yaşayan ya da çenesinden ses geldiğini fark eden kişilerin vakit kaybetmeden diş hekimi muayenesine başvurması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlara göre erken teşhis ve doğru tedavi, ileride oluşabilecek daha ciddi çene ve diş problemlerinin önüne geçebiliyor.