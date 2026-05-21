TZOB verilerine göre 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesilmesi bekleniyor. Bayraktar, Kurban Bayramı’nın sadece dini değil aynı zamanda ekonomik açıdan da hayvancılık sektörü için kritik bir dönem olduğunu söyledi.

Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ziraat Odalarından alınan verilere göre:

Büyükbaş kurbanlık fiyatları: 120 bin TL ile 450 bin TL arasında

Küçükbaş kurbanlık fiyatları: 15 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor.

Canlı kilogram fiyatları ise:

Büyükbaşta: 340 TL – 520 TL

Küçükbaşta: 300 TL – 520 TL aralığında seyrediyor.

Türkiye genelinde ortalama canlı kilogram fiyatı büyükbaş hayvanlarda 411,19 TL, küçükbaş hayvanlarda ise 397,61 TL olarak hesaplandı.

Kurbanlık Fiyatları Geçen Yıla Göre Ne Kadar Arttı?

Bayraktar’ın açıklamasına göre geçen yıla kıyasla:

Büyükbaş hayvan fiyatları yüzde 36,9

Küçükbaş hayvan fiyatları yüzde 29,3 arttı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek seviyelerde oluştuğu ifade edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Canlı Kilo Fiyatları

Büyükbaş:

İstanbul Avrupa Yakası: 480-520 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 480-500 TL

Ankara ve İzmir: 380-450 TL

Küçükbaş:

İstanbul Avrupa Yakası: 480-520 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 450-470 TL

Ankara ve İzmir: 400-450 TL

Hisse Bedelleri 60 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

2026 yılında hisseli büyükbaş kurban satışlarının yaygın şekilde sürdüğünü belirten Bayraktar, hisse bedellerinin illere göre değişmekle birlikte 25 bin TL ile 60 bin TL arasında değiştiğini açıkladı.

Kurbanlık Fiyatları Neden Arttı?

TZOB Başkanı Bayraktar, fiyat artışlarının temel nedenlerini şöyle sıraladı:

Yem fiyatlarındaki yüksek artış

İşçilik maliyetleri

Veteriner ve ilaç giderleri

Elektrik zamları

Mazot fiyatları

Nakliye maliyetleri

Verilere göre:

Saman fiyatı yüzde 106 arttı.

Besi yemi yüzde 37,7 yükseldi.

Mazot fiyatı yüzde 46 arttı.

Elektrik maliyetleri yüzde 25’in üzerinde zamlandı.

Kars’tan Ankara’ya kurbanlık taşıma maliyeti 55 bin TL’den 80 bin TL’ye yükselirken, İstanbul sevkiyatları 95 bin TL’ye ulaştı.

Kurbanlık Harcamaları 192 Milyar TL’ye Yaklaşacak

Bayram süresince vatandaşların kurbanlık hayvanlar için toplamda yaklaşık 192 milyar TL harcama yapacağı tahmin ediliyor.

Buna göre:

Büyükbaş kurbanlıklar için yaklaşık 123,3 milyar TL

Küçükbaş kurbanlıklar için yaklaşık 68,5 milyar TL ödeme yapılacak.

Kasaplık Hizmetlerinde de Büyük Ekonomik Hacim

Bayram döneminde kasaplık hizmetlerinin de milyarlarca liralık ekonomik hareketlilik oluşturduğu belirtildi.

Kasap ücretleri:

Büyükbaş kesim ve parçalama: 10 bin – 20 bin TL

Küçükbaş kesim: 1.500 – 2.500 TL

Toplam kasaplık hizmet hacminin yaklaşık 8,2 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

Deri Ekonomisinde Büyük Kayıp Uyarısı

Bayraktar, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılamaması nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Özellikle küçükbaş hayvan derilerinin birçok bölgede toplanamadığı ve çöpe gittiği ifade edildi.

Bu durumun ayakkabı, tekstil ve deri sanayi açısından önemli bir yerli hammadde kaybı oluşturduğu vurgulandı.

Et ve Süt Kurumu Çağrısı

Bayraktar, bayram sonrası elde kalan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından üreticiyi mağdur etmeyecek fiyatlarla satın alınmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Açıklamasının sonunda üreticilere bereketli kazançlar dileyen Bayraktar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.