Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 35,07; aylık yüzde 4,16 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 46,81 artış, imalatta yüzde 34,87 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90 artış, enerjide yüzde 125,66 artış, sermaye mallarında yüzde 25,15 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,19 azalış, imalatta yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,01 artış, enerjide yüzde 14,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,08 artış olarak gerçekleşti.