Kamu kurumlarında görev almak isteyen ancak KPSS puanı hedeflediği seviyede olmayan binlerce aday için büyük fırsat kapısı aralandı. Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Diyanet İşleri Başkanlığı, çok sayıda belediye ve üniversite peş peşe personel alım ilanlarını yayımladı. Düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilecek kadrolarda binlerce kişilik kontenjan ayrıldı. Üstelik bayram sonrasında kamuda yepyeni bir istihdam dalgasının daha başlaması bekleniyor.

İşte düşük KPSS puanıyla işçi ve personel alımı yapan kurumlar, güncel kadro dağılımı ve başvuru detayları...

Bakanlıklar ve Belediyeler Harekete Geçti

Yayımlanan ilanlara göre kamuya yapılacak ilk etap alımlarda aslan payını temizlik, güvenlik ve bakım-onarım kadroları oluşturuyor. Adayların KPSS'den aldıkları taban puanların esnetildiği bu alımlarda öne çıkan kadro dağılımları şu şekilde:

Güvenlik Görevlisi: 1.150 Kişi

Temizlik Görevlisi: 783 Kişi

Bakım-Onarım Personeli: 677 Kişi

Bu kadrolara başvuru yapacak adaylarda, kurumların belirlediği özel şartların yanı sıra genellikle taban KPSS puanı şartının oldukça esnek tutulduğu veya bazı ilanlarda öncelik sıralamasına göre değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Dev Kontenjan

Personel alım hamlesine en büyük desteklerden biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yüzlerce yeni personel alacağını duyuran Diyanet, özellikle lojistik ve saha kadrolarını güçlendiriyor.

Diyanet bünyesine alınacak güncel kadrolar:

Temizlik Görevlisi: 574 kişi

Güvenlik Görevlisi: 338 kişi

Aşçı: 216 kişi

2.290 Yeni Personel Alımı Daha Geliyor!

Mevcut ilanların başvuru süreçleri devam ederken, kamuda çalışmak isteyenlere bir müjde daha sızdı. Edinilen bilgilere göre, resmi kurumlar bayram sonrasında 2.290 kişilik dev bir yeni personel alımı için daha düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Bayram sonrası ilan edilecek bu yeni kadroların da yine düşük KPSS puanı veya KPSS şartsız işçi alımı statüsünde olması bekleniyor. İlanların önümüzdeki günlerde Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adalet Bakanlığı, GSB, Diyanet ve üniversitelerin ilanlarına başvurular, kurumların kendi insan kaynakları sayfaları, e-Devlet kapısı (Kariyer Kapısı) veya İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Her kurumun başvuru tarihleri ve özel şartları (yaş sınırı, eğitim durumu, sertifika vb.) farklılık gösterdiğinden, adayların ilgili kurumların resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.