Yılmaz paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün de Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna ışık tuttuğunu belirtti. Bilimden teknolojiye, eğitimden üretime kadar birçok alanda gençlerin öncülüğünde önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin en büyük güç kaynağı olduğunu kaydeden Yılmaz, “Terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerimizde en büyük dayanağımız şuurlu, azimli ve donanımlı gençlerimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, mesajının sonunda başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 Mayıs, emperyalist saldırganlık karşısında milletimizin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adıdır.



Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı… pic.twitter.com/gYsGnxgaSo — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 19, 2026