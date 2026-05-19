Paylaşımında 19 Mayıs’ın tarihi önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs; en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin; akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

19 Mayıs’ın anlamı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, Kurtuluş Mücadelesi’nin başlangıcı olarak anılıyor.

Erdoğan’dan gençliğe vurgu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her yıl 19 Mayıs mesajlarında gençliğin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekiyor. Bu kapsamda devlet yetkilileri ve siyasiler, bayram dolayısıyla peş peşe kutlama mesajları yayımlıyor.

May 19, 2026