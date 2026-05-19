Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler kapsamında Kale mevkisinde gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Van Gölü ile birleşen tatlı suların aktığı sazlık alandaki derede kaçak şekilde avlandığı belirlenen yaklaşık 1 ton ölü inci kefali ile 200 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar yeniden suya bırakılarak doğal yaşam alanlarına kazandırıldı.

Ayrıca bölgede yapılan aramalarda 400 metre uzatma ağı ve 200 metre manyat ağı da bulundu. Yasa dışı avcılıkla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

15 Nisan–15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemine giren inci kefalinin korunması için denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, kaçak avcılığa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.