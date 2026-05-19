Bakan Çiftçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da tutuşan o mukaddes meşale, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olduğuna dikkat çeken Çiftçi, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Ecdadın can pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için; aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle Türkiye’yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.”

Çiftçi, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.