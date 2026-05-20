Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin çalışma evlerinde kaldıkları ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıklarının belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ByLock yazışma içeriklerinde isimleri geçtiği tespit edilen 3’ü aktif görevde toplam 4 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Yetkililer, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtirken, operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.