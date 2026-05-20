Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Stüdyoda çekilen yeni fotoğrafını paylaşan Megastar, önümüzdeki yaz dönemi için yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu.

53 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada ortaya atılan “milli takım marşı hazırlıyor” iddialarına da açıklık getirdi.

“Yeni Milli Takım Şarkısı Yazmayı Düşünmüyorum”

Yeni şarkı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tarkan, hazırladığı eserin milli takım marşı olmadığını net ifadelerle açıkladı.

Geçmişte Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırladığı Bir Oluruz Yolunda adlı şarkıyı hatırlatan sanatçı, “Bir Oluruz Yolunda gibi bir şarkı yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok” ifadelerini kullandı.

“Başarılarıyla Bizleri Gururlandırsınlar”

Milli takımın başarılarının kendisi için daha önemli olduğunu vurgulayan Tarkan, “Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsin, gururlandırsın ve tek yürekte buluştursun yeter bana” dedi.

Ünlü sanatçı ayrıca, turnuva dönemlerinde yazılmış tüm şarkıların hep birlikte söylenebileceğini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.