Fenerbahçe’nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, futbol takımı ve kulübün geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, önceliklerinin iki santrfor transferi olduğunu belirterek çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Şampiyonluk İçin Güçlü Kadro Kuracağız”

Bursa’da düzenlenen etkinlikte Eskişehir, Balıkesir, Afyonkarahisar ile Bursa ve ilçelerinden gelen taraftar dernekleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, hedeflerinin yeniden şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Şampiyon olduktan sonra kuracağımız sistemle gençler devam edecek ve Fenerbahçe’yi 2001-2011 arasındaki başarılı döneme yeniden taşıyacağız” dedi.

“65 Bin Kişilik Stat Projesini Başlatacağız”

Kulübün uzun vadeli projelerine de değinen Yıldırım, stat kapasitesinin artırılması için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Ön izinlerin alınmasının ardından yaklaşık 65 bin kişilik yeni stat projesi için çalışmalara başlayacaklarını belirten Yıldırım, kulübün gelirlerini artıracak ekonomik projelerin de devreye alınacağını söyledi.

“Fenerbahçe Maddi Kaynak Yaratır”

Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde kulübün mali yapısını kaynak oluşturarak yönettiklerini ifade ederek, yeniden güçlü sponsor projeleri geliştireceklerini dile getirdi.

Kulübün sahipsiz olmadığını vurgulayan Yıldırım, taraftar desteğinin Fenerbahçe’nin en büyük gücü olduğunu kaydetti.

“Şampiyonlar Ligi’ne Hazır Olacağız”

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Yıldırım, “Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Çalışmalar sürüyor, kısa zamanda açıklayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Takımın kalitesini artıracak yıldız oyuncular transfer etmek istediklerini belirten Yıldırım, geçmişte forma giyen Alex de Souza, Nicolas Anelka ve Ariel Ortega gibi isimleri örnek gösterdi.

Seçim sonrası takımın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme sürecine hazır hale geleceğini söyleyen Yıldırım, transfer ve kadro planlaması için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.