Eskişehir’in İnönü ilçesinde mağaralar bölgesinde mahsur kalan 15 ve 16 yaşındaki iki genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, İnönü ilçesi Çarşı Mahallesi’nde bulunan Yumurta Pazarı mağaralar mevkisinde meydana geldi. Bölgeye giden 5 kişilik arkadaş grubundan iki genç, düşen çantalarını almak için dik yamaçtan mağaraların bulunduğu alana indi.

Kayalıklarda Mahsur Kaldılar

Bir süre sonra çıktıkları bölgeden geri dönemeyen gençler kayalık alanda mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve DAK ekipleri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazide çalışma yürüten ekipler, gençlerin bulunduğu noktaya ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldılar

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan iki genç güvenli şekilde bulundukları alandan çıkarıldı.

Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilen gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan gençler daha sonra ailelerine teslim edildi.