Eskişehir'de 2 tır ve otomobilin karıştığı trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Eskişehir-Bursa kara yolu İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'nde S.F.T, idaresindeki 26 GM 329 çekici plakalı tır, önünde ani fren yapan kamyonete vurmamak için yaptığı manevra sonucunda E.Ş. idaresindeki 11 ACL 078 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, savularak sağ şeritte ilerleyen A.S. idaresindeki 26 AFV 315 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil, alt geçit duvarıyla tır arasında sıkıştı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücüler, sağlık ekiplerince kontrollerince kontrol edildi.

Bursa istikametine kapanan yol, ulaşımda aksamaya neden oldu.