Olay, sabah saatlerinde, Barış Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Edirne'den bir derneğin düzenlediği gezi kapsamında Safranbolu'yu ziyarete gelen ve çoğunluğunu şehit ailelerinin oluşturduğu 4'ü çocuk 42 kişi, kaldıkları otelde sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 35 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si çocuk, 7 kişi ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, hastanede tedaviye alınan kişileri ziyaret etti.

Gazdan etkilenen 42 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.