KIRIKKALE’nin Bahşılı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram B. yönetimindeki 71 FH 344 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan H.B., M.B. ve A.B. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.