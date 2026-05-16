Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yapımı devam eden Yeni Adalet Sarayı şantiyesinde meydana gelen iş kazası, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şantiyede çalışan 45 yaşındaki işçi Necdet Güneş, yüksekten düşen kalasın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Rönesans Holding tarafından yapımı sürdürülen Ankara Yeni Adalet Sarayı inşaatında meydana geldi. Şantiyede görev yapan 3 çocuk babası Necdet Güneş’in çalıştığı sırada üst bölümden düşen kalas başına isabet etti. Ağır yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

UMUT-SEN'DEN TEPKİ!

İşçinin yaşamını yitirmesi üzerine emek örgütleri ve işçi dayanışma ağları sert tepki gösterdi. UMUT-SEN tarafından yapılan paylaşımda, “Şantiyeler holdinglere servet, işçilere mezar oluyor. Hesabını soracağız” ifadeleri kullanıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında faaliyet yürüten çevreler ise olayın “iş kazası değil, iş cinayeti” olduğunu savundu.

Türkiye’de son yıllarda büyük ölçekli inşaat projelerinde yaşanan işçi ölümleri kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, uzmanlar özellikle yüksek riskli şantiyelerde denetimlerin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. İnşaat sektöründe çalışan işçilerin maruz kaldığı güvencesiz çalışma koşulları, koruyucu ekipman eksiklikleri ve iş güvenliği önlemlerindeki ihmallerin benzer facialara zemin hazırladığı belirtiliyor.