Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 85 asayiş timi ve 32 komando timi olmak üzere toplam 850 jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca 'Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)

