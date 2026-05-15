Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK’ın desteğiyle geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli operasyonlarda Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta çok sayıda adrese baskın yapıldı.

5,8 Milyar Liralık Hareketlilik

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

58 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 58’i tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.