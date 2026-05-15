Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Büyük Türkiye ailemizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlu olsun. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Yapılan araştırmalar da açıkça gösteriyor ki, toplumumuzu en çok mutlu eden değerlerin başında her şeyden öte, yine ailemiz geliyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda mayıs ayının son haftasını milli aile haftası ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlatıyoruz. Çünkü güçlü aile, güçlü toplumun; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir' dedi.