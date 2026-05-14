TÜBİTAK destekli bilim fuarları kapsamında Ziraat Mühendisleri Ortaokulu tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin büyük emek harcayarak hazırladığı projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılış törenine Aydın Demir, Duhan Kalkan ile Ahmet Ergül katıldı. Protokol üyeleri açılışın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fen bilimleri alanında gerçekleştirilen eğlenceli ve öğretici deney gösterileri büyük ilgi görürken, Müzik Öğretmeni Özlem Işık yönetimindeki okul korosu da seslendirdiği eserlerle programa renk kattı.

Bilim fuarında öğrencilerin araştırma, üretim ve yenilikçi düşünme becerilerini ortaya koyan projeler ziyaretçiler tarafından beğeniyle takip edildi.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Demir yaptığı değerlendirmede, bilimsel merakı projelere dönüştüren öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi...