Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta siyasi gündem oldukça hareketliydi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Komisyon toplantıları, Genel Kurul çalışmaları ve partiler arası temaslar sürerken, günün en dikkat çeken programlarından biri Müsavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilen İYİ Parti Grup Toplantısı oldu.

TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısına bu kez milletvekillerinden çok gençlerin yoğun katılımı damga vurdu. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen 1000’den fazla genç, İYİ Parti grubunun misafiri oldu. Salonun tıklım tıklım dolduğu toplantıda dikkat çeken görüntüler oluştu.

İYİ Parti grubunda bu kez alışılmış düzen değişti. Milletvekillerinin oturduğu sıralar gençlere ayrıldı. Gençler Meclis sıralarında yerini alırken, çok sayıda milletvekili toplantıyı ayakta takip etti. Bu görüntü, salonda bulunanlar tarafından “gençlere verilen değerin en güçlü mesajlarından biri” şeklinde yorumlandı. Salonda sık sık alkışlar yükselirken, gençlerin coşkusu grup toplantısına farklı bir atmosfer kattı.

DERVİŞOĞLU’NDAN SERT VE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuşmasında hem iktidarın ekonomi politikalarını hem de Türkiye’deki adalet ve demokrasi tartışmalarını gündeme taşıdı. Dervişoğlu, özellikle gençlerin yaşadığı gelecek kaygısına dikkat çekerek şu vurguları ön plana çıkardı:

Gençlerin umutsuzluğa mahkûm edilemeyeceğini, Türkiye’de liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini, Hukuk ve adalet duygusunun güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu, gençlerin yurt dışında değil kendi ülkesinde hayal kurmak istediğini, Türkiye’nin yeniden umut veren bir ülke haline gelmesi gerektiğini ifade etti.Konuşmasında sık sık gençlere seslenen Dervişoğlu, “Bu ülkenin geleceği sizlersiniz” mesajı verdi. Salonda bulunan gençler konuşmayı sık sık alkışlarla kesti.

GRUP TOPLANTISI SONRASI ANITKABİR’E ZİYARET

Toplantının ardından İYİ Parti heyeti, gençlerle birlikte Anıtkabir’e geçti. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir’de de dikkat çeken yoğunluk oluşurken, gençlerin taşıdığı Türk bayrakları ve attığı sloganlar ziyarete ayrı bir anlam kattı.

