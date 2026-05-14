Kazakistan’ın dünyaca tanınan şairi, yazarı ve düşünürü Olcas Süleymenov’un 90. yaş yılı dolayısıyla Ankara’da kapsamlı anma programları düzenlendi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Türk dünyasının ortak kültürel hafızası, edebiyatın birleştirici gücü ve Olcas Süleymenov’un fikir dünyası ele alındı. Program kapsamında açılış törenleri, panel oturumları, belgesel gösterimi, sergi, hediye takdimleri ve kitap armağanları gerçekleştirildi.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDE “OLCAS SÜLEYMENOV” OKUMA SALONU AÇILDI

Etkinliklerin ilk durağı Türkiye Yazarlar Birliği oldu. Burada “Olcas Süleymenov” adını taşıyan okuma salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta kurdele kesimi yapılırken, Türkiye’den ve Kazakistan’dan gelen katılımcılara Olcas Süleymenov’un eserleri hediye edildi.

Programda ayrıca, şairin eserlerine ve Türk dünyası edebiyatına katkılarına ithafen anlamlı hediyeler ve özel berat takdimleri yapıldı. Türkiye’den gelen misafirlere, yazar adına teslim edilmek üzere özel hediyeler sunuldu. Açılışta konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, Olcas Süleymenov’un yalnızca bir şair değil, Türk halklarının tarihsel hafızasını yeniden yorumlayan büyük bir düşünce insanı olduğunu söyledi.

Kala, Süleymenov’un 1975 yılında kaleme aldığı eserlerle Türklerin tarihin edilgen bir unsuru değil, bizzat tarih yapan ve kuran bir özne olduğunu dünyaya anlattığını belirterek, “Bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın yürüdüğü fikrî zeminin önemli taşlarından biri de Olcas Süleymenov’un ortaya koyduğu bu ufuktur.” dedi. Prof. Dr. Kala ayrıca, 2016 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Olcas Süleymenov’a fahri doktora unvanı verildiğini hatırlatarak, Türkiye Yazarlar Birliği’nde açılan okuma salonunun gelecek nesiller için önemli bir kültür mirası olacağını ifade etti.

“EDEBİYAT VE ŞİİR İNSANLIĞI İYİLEŞTİRİYOR”

Programda konuşan Musa Kazım Arıcan ise Olcas Süleymenov’un yalnızca Kazakistan’ın değil tüm Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurguladı. Arıcan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türk dünyası yazarlarını ve şairlerini bir araya getiren kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni gibi organizasyonların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde Olcas Süleymenov adına bir okuma salonu oluşturulmasının çok önemli bir kültürel adım olduğunu belirten Arıcan, “Kazakistan’ın şairi bizim şairimizdir, Türkiye’nin şairi Kazakistan’ın şairidir. Türk dünyasının bütün ediplerini ortak değerimiz olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dünyanın savaşlar ve krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde edebiyatın, sanatın ve şiirin insanlığı iyileştiren gücüne ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Arıcan, Türk dünyasının güçlü edebiyatçılarını uluslararası alanda daha görünür hale getirmek gerektiğini kaydetti.

