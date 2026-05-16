Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Paylaşımında iki ülke arasındaki dostluğun altını çizen Emine Erdoğan, “Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca ziyaret kapsamında çekilen görüntülere de yer verildi. Görsellerde iki ülke arasındaki diplomatik temasların sıcak atmosferi dikkat çekti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ilişkilerin son yıllarda artarak devam ettiği bilinirken, yapılan bu paylaşım iki ülke arasındaki kültürel ve siyasi bağların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum. 🇹🇷🇰🇿 pic.twitter.com/sSR7yVcHuR — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 16, 2026