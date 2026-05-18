Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 birinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık. Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu. İşsiz sayımız, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye; işsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti' dedi.

'İSTİHDAMIMIZ GÜÇLENDİKÇE TÜRKİYE GÜÇLENECEK'

Bakan Işıkhan, 'İstihdam sayımız, bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde, 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek' ifadelerini kullandı.