Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından şehitlerin cenazeleri Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Burada, öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, milletvekilleri, belediye başkanları, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunun yanına giderek omuzladı. Şehit Erkan Tütüncüler, namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Emrah Koç'un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan uçakla toprağa verileceği memleketi Van'a götürüldü.