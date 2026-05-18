Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Tepebaşı Belediyesi 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu önce 20 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada, gözaltı sayısı 25'e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, operasyon kapsamında 33'ü belediye görevlisi 27'si ise özel şirket yöneticisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 'Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet', 'Evrakta sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Görevi kötüye kullanmak' iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.