Beşiktaş'ta sezonun ardından kritik ayrılık kararları geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken, Spor Koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı. Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi büyük değişim süreci başladı.

Beşiktaş’ta bir süredir gündemde olan ayrılık resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile devam etmeme kararı aldı. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş’ta alınan sonuçlar ve hedeflerin uzağında kalınması sonrası yönetim değişim düğmesine bastı.

Kulüpte yalnızca teknik heyette değil, sportif yapılanmada da önemli bir ayrılık yaşandı. Spor Koordinatörü Serkan Reçber’in de görevinden ayrıldığı öğrenildi. Böylece Beşiktaş’ta futbol yapılanmasının iki önemli ismiyle yollar aynı dönemde ayrılmış oldu.

Gözler yeni teknik direktörde

Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde yeni teknik direktör için görüşmelere başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde çalışma yaptığı konuşuluyor.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasında da köklü değişikliklerin gündeme gelmesi beklenirken, Beşiktaş’ta yaz dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor.