Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.

İhbar Üzerine Gittikleri Adreste Saldırıya Uğradılar

Olay, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Kavga ihbarına giden ekipte bulunan Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler, iddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen O.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda iki polis memuru ağır yaralanırken, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırgan O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emrah Koç’un Türkü Söylediği Görüntüler Ortaya Çıktı

Şehit polis memurlarından Emrah Koç’un, daha önce saz eşliğinde “Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem” türküsünü söylediği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük üzüntü yarattı.

Şehitler İçin Tören Düzenlenecek

Şehit polisler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Emrah Koç’un cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği, Erkan Tütüncüler’un ise Çorlu’da toprağa verileceği bildirildi.