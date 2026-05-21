Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öne sürülen yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Onur Tuna’nın da bulunduğu isimlere ek olarak Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Niran Ünsal ve Volkan Bahçekapılı’nın da soruşturmaya dahil edildiği iddia edildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada, “Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürlek açıklamasında, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.