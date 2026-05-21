Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde dikkat çeken bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizinin sezon finali çekimleri sürerken, başarılı oyuncu Ferit Kaya’nın projeye veda edeceği kesinleşti.

Demir Karakteri Diziye Veda Ediyor

İki sezondur dizide “Demir” karakterine hayat veren Ferit Kaya’nın, sezon finalinde ekrana gelecek dramatik bir sahneyle hikâyeden ayrılacağı öğrenildi. Performansıyla izleyiciden tam not alan oyuncunun vedası, dizinin hayranlarını üzdü.

Sette Veda Pastası Kesildi

Set ekibinden gelen bilgilere göre, bugün çekimlerde Ferit Kaya için veda organizasyonu düzenlendi. Oyuncunun ekip arkadaşları tarafından pasta kesilerek vedası kutlandı.

Öte yandan dizide daha önce Alper Çankaya’nın da projeden ayrılacağı açıklanmıştı. Yeni sezon öncesi yaşanan ayrılıkların hikâyeye nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.