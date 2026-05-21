Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sistem Odasında Başladı

Yangının, 4 katlı binanın en üst katındaki sistem odasında çıktığı ve dumanların kısa sürede binaya yayıldığı öğrenildi. Saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası personelin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

53 Vatandaş Tahliye Edildi

Huzurevinde kalan 53 vatandaş ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Yatalak durumda olan vatandaşlar ise yataklarıyla birlikte binadan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Vatandaşlar Misafirhaneye Yerleştirildi

Tahliye edilen diğer huzurevi sakinlerinin geceyi geçirmek üzere Karayolları Şefliği’ne ait misafirhaneye yerleştirildiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.