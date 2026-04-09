Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara yönüne uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheli bir minibüs durduruldu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Sürücü Gözaltında
Yapılan incelemelerde, özel tertibatlar yardımıyla aracı kullandığı belirlenen bedensel engelli sürücü K.T. (50), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA