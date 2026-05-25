Her yıl 15 Mayıs tarihinde ilgili tarafların müştereken yürüttüğü sendikalı çalışanların ve sendikaların üye sayısının kayıt ve tespit süreci tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinde görev yapan sendika üyesi kamu görevlilerinin sayılarının belirlenmesine yönelik toplantılar sonrası mutabakat metinleri imzalandı. Bu kapsamda Eğitim-Bir-Sen'in, 444 bin 454 üye sayısına ulaştığı belirlendi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 'Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi için mücadele eden; mazlumun, mağdurun, masumun yanında yer alan, haksızlıkların giderilmesi, sorunlara çözüm bulunması için alın ve akıl teri döken Eğitim-Bir-Sen'e gösterilen teveccüh bu yıl da artarak devam etmiştir. Geçtiğimiz yıl üye sayısını 7 bin üye ile tahkim edip 428 bin 618 üyeye ulaşan Eğitim-Bir-Sen, bu yıl yaklaşık 16 bin eğitim ve bilim çalışanının kabul edilen üyelik başvurusu ile üye sayısını Milli Eğitim Bakanlığında 394 bin 705'e yüksek öğretim kurumlarında ise 49 bin 749'a yükselterek toplamda 444 bin 454'e üye sayısına ulaşmıştır. Eğitim ve bilim çalışanlarının haklarını koruma, çalışma şartlarını iyileştirme, özgürlük alanlarını genişletme ve yeni kazanımlar elde etme mücadelesini kararlılıkla sürdüren Eğitim-Bir-Sen'e gösterilen teveccüh, sendikamızın eğitim çalışanları nezdindeki güvenini ve liderliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 444 bin 454 üyemiz adına taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, emeğin değerini yükseltmek ve yeni kazanımlar elde etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği, alın teri ve desteği bulunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyor; Eğitim-Bir-Sen'i tarihi zirveye taşıyan 444 bin 454 üyemize şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerine yer verildi.