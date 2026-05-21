Hatay’da jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-20 Mayıs tarihlerinde Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma gerçekleştirdi.

Dron ile Takip Edildi

Kılıçtutan ve Hisarcık mahallelerinde yapılan dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri sonucunda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.