İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, yapının üst katındaki dış cephe kaplamasında kopmalar yaşandı. Kopan parçalar doğrudan sokağa düşerken, olay çevrede tedirginliğe yol açtı.

Olay anı kameraya yansıdı

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak’ta saat 15.40 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binanın en üst katındaki dış cephe kaplamasından kopan parçalar kaldırıma düştü.

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, cepheden kopan parçaların yere düşme anını saniye saniye kaydetti.

İnceleme bekleniyor

Olayın ardından bölgede herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bina çevresinde güvenlik önlemi alınması gerektiği ifade edildi. Vatandaşlar ise benzer durumların tekrar yaşanmaması için yapıların düzenli olarak kontrol edilmesi çağrısında bulundu.