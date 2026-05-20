Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Arı Günü, başta bal arıları olmak üzere tüm tozlayıcı canlıların doğadaki kritik rolünü gündeme taşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan arılar, dünya üzerindeki birçok bitkinin çoğalmasını sağlayarak gıda zincirinin devamlılığında temel görev üstleniyor.

Uzmanlara göre dünya genelindeki tarımsal üretimin önemli bir bölümü arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde mümkün oluyor. Meyve, sebze ve yemiş üretiminde kritik rol oynayan arılar, biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkı sunuyor.

Arı nüfusundaki düşüş alarm veriyor

Son yıllarda iklim değişikliği, bilinçsiz tarım ilaçları kullanımı, çevre kirliliği ve doğal yaşam alanlarının azalması nedeniyle arı popülasyonlarında ciddi kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Çevre uzmanları, bu durumun uzun vadede gıda krizine kadar uzanabilecek riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Bilim insanları, arıların yok olmasının yalnızca bal üretimini değil, tarımsal verimliliği ve ekolojik dengeyi de tehdit edeceğini ifade ediyor.

Farkındalık çağrısı yapılıyor

Dünya Arı Günü kapsamında birçok ülkede eğitim programları, seminerler ve çevre etkinlikleri düzenlenirken, uzmanlar vatandaşlara doğayı koruma konusunda çağrıda bulunuyor. Özellikle arı dostu bitkilerin yaygınlaştırılması, kimyasal kullanımının azaltılması ve doğal yaşam alanlarının korunması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye’de de çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerle arıcılığın geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.