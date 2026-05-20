Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan'ın sağlık hizmetlerindeki dijitalleşme sürecine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Dünya, nüfusun yaşlanması ve sağlık iş gücünde azalma sorunlarıyla yüzleştiğinden sağlıkta dijital dönüşüm artık isteğe bağlı değil, elzem hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tayvan'ın, klinik yapay zekanın geliştirilmesi için kapsamlı çerçeve oluşturduğu belirtilen açıklamada, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme yolunda uygulamaya konulan politikaların "gözle görülür sonuçlar getirmeye başladığı" kaydedildi.

BÜYÜK VERİ SETLERİ, YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİLERİ, SAĞLIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ

Açıklamada, "Sağlıklı Tayvan" vizyonu çerçevesinde, büyük veri setlerinin, yapay zeka araçlarının ve bulut teknolojilerinin, sağlık sistemine entegre edildiği, bu adımla hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

"3-3-3 Çerçevesi" girişimi kapsamında Ada genelindeki 400'den fazla hastanede, tıbbi kayıtların elektronik ortamda tutulmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, yapay zekanın da doktorlara, kronik hastalıklar konusunda kişiye özel tedavi sunmalarında destek sağlamak amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tetkik sonuçlarının yapay zekayla görselleştirilmesinin de hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini artırdığı, sanal sağlık sigorta kartları, elektronik reçete, uzaktan muayene gibi uygulamaların da sağlık hizmetlerine erişimi genişlettiği ifade edildi.

Erken kanser teşhisi, kalp ve damar hastalıklarının önden tespiti ve karar alma mekanizmalarında kullanılan 50 yapay zeka ürününün yetkili mercilerden onay aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, güvenilir veri paylaşım modellerinin kurulması için de uluslararası ortaklarla işbirliği yapıldığı belirtildi.