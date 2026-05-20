Yoğun yağışların özellikle Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi genelinde etkili olduğu bildirildi.

Altyapı felç oldu, hayat durma noktasına geldi

Selden etkilenen bölgelerde ulaşım ağında ciddi aksamalar yaşanırken, elektrik ve iletişim hizmetlerinde de kesintiler meydana geldi. Birçok yerleşim yerinde okullar ve iş yerleri geçici olarak kapatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Su baskınlarının bazı bölgelerde hala etkisini sürdürdüğü ve riskin tamamen geçmediği ifade edildi.

Meteorolojik uyarılar devam ediyor

Meteoroloji birimleri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini ve yeni sel risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.