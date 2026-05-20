Elinizde tuttuğunuz o sıcak kahvenin, sizi mutlu eden kimyasının ötesinde bir de arkadaşlığı vardır. Kahve; yalnızlıkların sessiz yoldaşı, kalabalıkların vazgeçilmez eşlikçisidir. Nerede olursa olsun çoğu zaman başroldedir. Çünkü o, sıradan bir içecek değildir. Her kültürden insanı kendine çeken görünmez bir mıknatıs gibidir. Ve insana dair çok şey anlatır. Çünkü kahve, aslında insanın kendisine benzeyen bir içecektir: sıcak, acı, sade ve paylaşılınca anlamlı.

Tropikal coğrafyalarda yetişen bir meyvenin çekirdeği olarak başlayan yolculuğu, avuçlarımızda tüten bir fincana dönüşene kadar uzun bir hikâye taşır. İlk zamanlarda acı tadı yadırganmış, hatta sevilmemiştir. Fakat zamanla insanlar onun yalnızca tadını değil, etrafında kurduğu ilişkiyi de keşfetmiştir. Kahve içmek için özel mekânlar açılmış, insanlar aynı masa etrafında buluşmaya başlamıştır. Bu yüzden kahvehaneler yalnızca içecek sunan yerler değil; sohbetin, düşüncenin, paylaşmanın ve kamusal hayatın ilk duraklarından biri olmuştur.

Pınar Akkaş küratörlüğünde “Kahvenin İzinde” Resim-Heykel, Sanat Sergisi bugün sanatseverlere buluşmaya hazırlanıyor. 20-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ulucanlar Müzesin’de gerçekleştirilecek sergi saat 16:00 ile 18:00 saatlerinde açık olacak.