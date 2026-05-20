Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından Malatya Valiliği, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Deprem özellikle okul saatlerinde hissedildiği için öğrenciler ve veliler kısa süreli panik yaşadı. Birçok okulda öğrenciler tedbir amaçlı bahçelere çıkarıldı. Yetkililer, okul binalarında kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için bugün eğitim öğretime ara verildiği ifade edilirken, ekiplerin sahada incelemelerine devam ettiği aktarıldı.

Deprem çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar bir süre sokaklarda bekledi. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.